Benfica, il presidente Vieira annuncia l'acquisto di Jhonder Cadiz

© foto di Imago/Image Sport

Durante l'Assemblea Generale dei soci del Benfica, il presidente Luis Filipe Vieira ha confermato, e di fatto annunciato, un colpo di mercato per le Aguias. Si tratta dell'attaccante venezuelano Jhonder Cadiz, prelevato dal Vitoria Setubal per 3 milioni di euro. Anche se, come dichiarato dallo stesso numero uno del club, c'è la possibilità che il classe '95 non faccia parte della rosa della prossima stagione. "C'è una strategia, e vi posso garantire che è tutta a favore del Benfica", le parole di Vieira riprese da A Bola.