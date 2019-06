Benfica, il Real Madrid prova l'assalto a Felix. Keylor Navas la carta

João Félix è il teenager che scalda il mercato estivo. Il portoghese è stato l'arma in più del Benfica, che ha vinto la Liga NOS grazie anche alle sue 15 reti in 26 partite. Inevitabile la coda di pretendenti per lui.

JUVE E NON SOLO Il Benfica lo ha blindato con una clausola rescissoria di 120 milioni, cifra che incredibilmente non mette al sicuro il club che vorrebbe prolungargli il contratto aumentando la clausola e trattenerlo un'altra stagione, prima di lasciarlo andare. Félix vorrebbe invece già fare il grande salto. La Juventus lo segue, il Real Madrid però è in vantaggio.

CARTA NAVAS I blancos fanno leva sulla necessità dei lusitani di cercare un portiere, dopo il tentativo fallito per Cillessen. Per questo hanno inserito Keylor Navas come parziale contropartita, come riporta Record. L'offerta cash, invece, sarebbe di 80 milioni di euro, ritenuta non sufficiente dal Benfica.