© foto di J.M.Colomo

In Portogallo continuano ad arrivare voci in merito a un interessamento del Benfica per Marc Cucurella. Il difensore è stato riscattato dall'Eibar qualche giorno fa, ma il Barcellona ha il diritto di controriscatto e potrebbe decidere di riportarlo in maglia blaugrana. Lo riporta Record.