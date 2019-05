Benfica, Joao Felix avvisa le pretendenti: "Sono felice qui, adoro il club"

Joao Felix è uno dei giovani talenti d'Europa più ricercato in questo momento. Il fenomeno portoghese infatti ha solo 19 anni ma ha già realizzato 15 gol in 26 presenze con il Benfica in campionato e diverse sono le squadre che lo hanno messo nel mirino. Manchester City, Manchester United, Juventus, Real Madrid e PSG infatti sarebbe pronti a fare follie per acquistarlo ma il giocatore si è detto molto felice al Benfica: "Futuro? Penso che il tempo ce lo dirà. Sto bene qui, sono molto felice, adoro questo club. Adoro questi tifosi che mi adorano. Voglio godermi il momento, giocare, divertirmi facendo quello che mi piace, e poi, col passare del tempo, le cose accadranno naturalmente. Per ora sono molto felice al Benfica".