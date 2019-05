Benfica, Joao Felix nel mirino delle big di Liga. Offerta del Real

La nuova stella del calcio portoghese fa gola a mezza Europa. Joao Felix, attaccante del Benfica, è l'oggetto del desiderio dei maggiori club europei, nonostante la clausola spaventi. Il Barcellona, salvo sorprese, acquisterà Griezmann, mentre l'Atletico potrebbe pensare di investire i soldi della cessione del francese (120 milioni) per pagare la clausola del talento. Il Real, invece, dovrebbe annunciare a giorni Hazard e avrebbe fatto una proposta alla società lusitana: pagamento di 80 milioni subito e la possibilità di lasciare Felix in prestito per un anno. Un'offerta che però non ha suscitato particolare entusiasmo ed è stata rispedita al mittente, come riporta Marca.