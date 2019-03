Joao Felix, difensore di 19 anni del Benfica accostato anche alla Juventus, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Marca, ammettendo l’interesse per Real Madrid e Barcellona: “Preferirei la Liga alla Premier League - ha ammesso -. Non ho avuto tempo di pensare al mio futuro, le cose vengono in maniera naturale, quando meno ce l’aspettiamo. Barça e Real sono due delle migliori squadre del mondo, che seguo da quando ero piccolo. Ma adesso desidero stare qui, sto bene nel Benfica. Io non capisco né di mercato né di cifre, questi sono argomenti per gli agenti o per i presidenti. Io mi limito a giocare”.