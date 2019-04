Benfica, l'apertura di A Bola: "L'Europa si arrende dinanzi a J. Felix"

"L'Europa si arrende dinanzi a Joao Felix". A Bola celebra in prima pagina le grandi gesta del talento del Benfica, che ha conquistato i titoli dei media mondiali grazie alla sua fantastica tripletta contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. L'allenatore degli encarnados Bruno Lage ha chiesto di proteggerlo e tutelarlo, ma - come sottolinea il quotidiano portoghese - è impossibile non parlare del fantasista classe '99. Che è già finito sulla bocca di tutti e nel mirino delle big.