Bruno Lage, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League di domani contro il Lione: "La pressione è alta. Sappiamo che è una partita importante perché si tratta di un girone da sei partite e siamo già alla terza sfida: dobbiamo ottenere punti. La responsabilità in questa partita casalinga è massima. Ci aspettiamo una partita molto competitiva con due squadre che vogliono vincere. La crisi del Lione? Le squadre vivono tanti momenti in una stagione, non ci sono squadre perfette. La Champions è una competizione diversa e dobbiamo pensare a questo non al loro rendimento fino a questo momento".