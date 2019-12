© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Soddisfatto il tecnico del Benfica Bruno Lage per il 3-0 sullo Zenit che consente ai portoghesi di staccare il pass per i sedicesimi di Europa League: "La squadra aveva il la carica emotiva giusta per inseguire il risultato di cui avevamo bisogno. Abbiamo giocato bene e questo ci rende felici. Quello che faccio in ogni momento è cercare di schierare l'undici migliore. Devo capire la forma dei giocatori e scegliere la strategia in base all'avversario. Dobbiamo giocare sempre così, indipendentemente dal fatto che si tratti di Champions League o campionato. Ora recuperiamo le energie per la gara col Famalicão".