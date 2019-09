Benfica, Lage: "La mia preoccupazione è di non aver conquistato punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la gara di apertura dei gironi di Champions League, che ha visto il Benfica cedere il passo ad un Lipsia più vivace, che si è imposto per 2-1, il tecnico Bruno Lage ha commentato la prestazione dei suoi. Queste le parole dell'allenatore dei lusitani, raccolte da A Bola:

"Siamo sempre tenuti a vincere la partita successiva. Che sia contro il Moreirense, per il campionato, il Vitória de Guimarães, per la Coppa di Lega, o lo Zenit. Il nostro compito è vincere partite. Questo è un gruppo competitivo e temo che non abbiamo fatto risultato perché la nostra ambizione era quella di essere all'altezza del nome del Benfica in Europa. La mia preoccupazione è di non aver conquistato punti.

E' stata una partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo. Non siamo riusciti a finalizzare le opportunità che abbiamo creato. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto in base alle occasioni che abbiamo avuto".