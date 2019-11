Benfica, Lage: "Qualificazione compromessa, ora è difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Benfica esce sconfitto per 3-1 contro il Lione e dice probabilmente addio al sogno di passare il girone: i portoghesi, infatti, rimangono ultimi con appena 3 punti e, nelle ultime due partite di Champions League, dovrebbero vincere entrambe i match e sperare in una serie di risultati fortunati. Una missione quasi impossibile come ammesso anche dal tecnico Bruno Lage: "Con due partite da giocare la qualificazione ovviamente è difficile. Dobbiamo pensare alla prossima gara adesso e quando torneremo in questa competizione provare a vincere senza guardare la classifica. Stasera non abbiamo giocato come avevamo previsto, abbiamo regalato troppi spazi in entrambi i gol. Poi nella ripresa abbiamo cercato di reagire, ma un altro errore ci ha condannato al terzo gol" sono state le sue parole riportate da noticiasaominuto.com. . Infine anche un aggiornamento sulle condizioni di Ferro, uscito dopo un quarto d'ora del primo tempo in barella: "Si è rotto il naso e ha avuto un leggero svenimento, per questo ho dovuto sostituirlo. E' già stabile e sta bene" ha concluso.