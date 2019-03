© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Benfica Bruno Lage, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Dinamo Zagabria, ha parlato così: "Abbiamo studiato molto bene i nostri avversari e il loro 4-3-3. Ci sentiamo preparati e convinti, proveremo a renderci subito la strada in discesa nonostante giochiamo in trasferta. Siamo primi in campionato, in semifinale di Coppa di Portogallo e fiduciosi per l'Europa League, ma è importante continuare il nostro cammino giocando bene e ottenendo buoni risultati partita dopo partita".