© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I rumors raccontano di un interesse dell'Atletico Madrid per Bruno Guimaraes (22), uno degli astri nascenti (ma un po' più avanti con l'età) del calcio brasiliano. Ma c'è chi si muove concretamente. Secondo A Bola, per anticipare la concorrenza il Benfica avrebbe avanzato all'Atletico Paranaense un'offerta da 20 milioni di euro. Il club verdeoro la sta prendendo in considerazione, il centrocampista classe '97 avallerebbe un trasferimento in Portogallo.