Adel Taarabt, ex fra le altre di Milan e Genoa, continua a non trovare spazio nel Benfica. Secondo A Bola nelle scorse ore il giocatore ha rifiutato una proposta dall'Arabia Saudita, precisamente dall'Al Fateh. Il club saudita si era mosso per il prestito con diritto di riscatto del marocchino, ma la proposta d'ingaggio non ha soddisfatto le sue richieste e la trattativa è saltata.