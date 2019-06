Benfica, poche speranze di trattenere Joao Felix

Il presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, ammette che non sarà facile trattenere Joao Félix, questo nonostante la clausola da 120 milioni. "Se qualcuno offre questa cifra è inutile sperare che rimanga" ha dichiarato il numero uno dei campioni del Portogallo. Il Daily Mirror riporta come il Manchester City sia pronto a offrire 30 milioni in 5 anni al giocatore, cifra che che i lusitani non possono pareggiare. 19 anni, Félix nella stagione appena conclusa ha raccolto 43 presenze in tutte le competizioni, segnando 20 reti.