Benfica, Raul Jimenez nel mirino del Wolverhampton: servono 5 milioni

Non è una novità, visti i rapporti ultra-privilegiati con il super-agente Jorge Mendes, che il Wolverhampton guardi in Portogallo. Secondo quanto scritto da O Jogo, gli Wolves, appena promossi in Premier League dopo una stagione da record, vorrebbero rilevare Raul Jimenez, attaccante messicano classe '91 del Benfica. Per lasciarlo partire le Aguias chiedono 5 milioni di euro.