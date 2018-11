Benfica, Rui Vitoria: "Bayern troppo superiore, poca aggressività"

© foto di Imago/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Rui Vitoria, tecnico del Benfica, riporta da A Bola dopo la sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco. "Il Bayern è stato troppo superiore a noi in ogni modo. Volevamo essere aggressivi, compatti nel difendere e attaccare velocemente ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo avuto aggressività e abbiamo avuto carenze troppo gravi. Guardiamo alla prossima partita, questi momenti devono essere superati rapidamente".