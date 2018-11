Benfica, Rui Vitoria: "Stasera avremmo meritato la vittoria"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Benfica Rui Vitoria è intervenuto ai microfoni di TVI24 dopo il pari casalingo contro l'Ajax: "Siamo esseri umani, è normale essere dispiaciuti. È stata una gara equilibrata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo bloccato la costruzione dell'Ajax, anche nel secondo tempo, non sono riusciti a creare occasioni. I dettagli possono fare la differenza, e così è stato. Non avremmo meritato la sconfitta all'andata, oggi sono riusciti a pareggiare alla fine in maniera un po' fortunosa. È una dimostrazione della fase che stiamo attraversando: per il modo in cui siamo stati in campo avremmo meritato di vincere".