Benfica, Salvio: "Ci meritavamo la Champions, grande partita"

© foto di Giuseppe Celeste/Image sport

Eduardo Salvio, esterno d'attacco del Benfica, ha parlato così ai microfoni di A Bola del passaggio del turno guadagnato stasera: "Sono molto contento per la vittoria e per i gol. Abbiamo giocato una grande partita e meritavamo di continuare in Champions League. Nei primi minuti ci siamo sentiti sotto pressione e il PAOK è riuscito a spingerci verso la nostra area, ma dopo il pareggio ci siamo tranquillizzati, abbiamo giocato una partita in crescita e segnato i gol che ci hanno dato la vittoria".