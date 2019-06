Tutti pazzi per Joao Felix. Il talento portoghese del Benfica è vicino al trasferimento all'Atletico Madrid ma al momento i colchoneros ancora non hanno pagato i 120 milioni di euro, che corrispondono alla clausola di rescissione fissata dal club lusitano. Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid sembra voler tentare l'assalto al giocatore: la proposta è di 130 milioni di euro, con 80 da pagare subito e 50 al raggiungimento di determinate condizioni. Al momento la trattativa con i rojiblancos è ben avviata e manca soltanto l'ufficialità, ma tutto può accadere.