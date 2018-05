Benfica, su Joao Felix pronto a muoversi pesantemente il PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Già dato come una promessa del calcio portoghese, il centrocampista diciottenne Joao Felix potrebbe lasciare il Benfica per il PSG. Il club francese aspetta di sapere cosa deciderà l'Uefa a proposito della situazione finanziaria del club (il caso Neymar, ancora aperto). Secondo TF1 il PSG vorrebbe tesserare Felix già per la prossima stagione. E vuol muoversi rapidamente considerato che il City è disposto a pagare 60 milioni di euro