Il Real Madrid è da tempo sulle tracce del giovane attaccante del Benfica, Jota. E ha offerto 18 milioni di euro per acquistarlo ma il club ha rifiutato la proposta. Secnodo AS il Benfica starebbe rinnovando il contratto con Jota, ora in scadenza 2022 con la clausola rescissoria sarebbe di 30 milioni di euro. Il Benfica vorrebbe blindarlo con una clausola di 120 milioni ma il giocatore non ha ancora accettato l'offerta. Così il Real Madrid sta pensando di pagare la clausola di trenta milioni.