Benfica verso il ridimensionamento. Nove i possibili partenti

La stampa portoghese apre sul ridimensionamento del Benfica: "Sul mercato" titola A Bola con le foto di Grimaldo, Salvio, Samaris, Seferovic, Pizzi e Jimenez. "Alcuni serveranno per far cassa, altri perderanno lo status di indispensabili". "Fine di un ciclo" titola Record: "Nove giocatori possono salutare domenica" ed ecco la lista: Jimenez, Varela, Grimaldo, Samaris e Seferovic verranno ceduti per far cassa. Svilar verrà prestato per fare esperienza, mentre per fine contratto saluteranno Paiulo Lopes, Douglas ed Eliseu.