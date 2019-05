Benitez sul suo futuro: "Ho parlato con la dirigenza, colloquio positivo"

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa delle trattative per il suo rinnovo: "Ho parlato in settimana con Lee Charney, il colloquio è stato positivo. Quando ci saranno notizie, le comunicheremo. So che i tifosi vogliono che resti, me lo hanno già dimostrato nel primo anno e avverto questo affetto. Sono sicuramente di più quelli che lo vogliono".