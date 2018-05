Benitez sulla finale di Champions: "Questo Liverpool è più forte del mio"

ANCELOTTI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI. JUVE, EMRE CAN SOSTERRÀ LE VISITE MEDICHE DOPO LA FINALE DI KIEV. LO ZENIT CORTEGGIA SARRI, LA LAZIO PUNTA LEMAR. SIRENE CINESI PER MANDZUKIC. IL CAGLIARI TRA JURIC E VENTURA. L'INTER LAVORA AI RINNOVI DI ICARDI E SPALLETTI Carlo Ancelotti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 maggio

Spalletti e il rinnovo: "Oggi passerebbe in secondo piano"

Iniesta vola in Giappone: la foto dello spagnolo sull'aereo per Tokio

Larini: "Ancelotti il migliore in giro. Sempre stato carismatico"

Landoni: "Benzema, ingaggio troppo alto per il Napoli"

Cagliari, Carli: "Diego Lopez? Non abbiamo contattato nessun allenatore"

Roma, Florenzi e il rinnovo: il giocatore non volta le spalle ai giallorossi

Fiorentina, De Paul per il centrocampo: timido sondaggio con l'Udinese

Udinese, caccia al ds: Capozucca in pole position

Fiorentina, Cristoforo: "Il prossimo anno non continuerò in viola"

Cagliari, incontrato anche Maran: Juric resta in pole per la panchina

Lazio, per Immobile sondaggi da parte di Monaco e Tottenham

Fiorentina, Castrovilli verso la cessione: non rientra nei piani di Pioli

Bologna, piace Ciciretti: trattativa in vista con il Napoli

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 maggio

L'attuale allenatore del Newcastle e doppio ex della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid Rafa Benitez ha parlato alla stampa inglese proprio dell'ultimo atto della competizione europea che si giocherà sabato prossimo: "Questo Liverpool è più forte del mio, soprattutto perché ha tre attaccanti che possono fare la differenza da soli. La mia squadra ha ottenuto grandi risultati, ma questa è più forte. E se parliamo anche degli investimenti fatti, il mio budget era di 20 milioni di euro e il valore di questa squadra è molto più alto. Il Real Madrid è un'ottima squadra, è ovvio. Hanno l'esperienza e la qualità per affrontare questo grande Liverpool, sarà una bellissima finale".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy