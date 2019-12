© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael Benitez, attualmente allenatore del Dalian Yifang in Cina, ha parlato a Sky Sports anche del proprio futuro: "Ovviamente in futuro vorrei tornare a lavorare in Premier League, anche se non per forza prossimamente. Voglio essere chiaro: non è possibile che succeda adesso. Sono molto felice in Cina, mi supportano, abbiamo un grande gruppo di lavoro e vogliamo lasciare una eredità".