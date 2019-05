Bienvenidos al templo de D10S. L'edizione odierna di Sport accoglie così il Liverpool. Con un elogio a Lionel Messi, con una risposta a Jurgen Klopp. Che, sentendosi attaccato, ha stuzzicato la piazza di Barcellona. "Il Camp Nou non è un tempio del calcio". Una negazione che ha portato a risposte forti, Sport chiede quella di Messi. Come direttore d'orchestra, come maestro di cerimonia per rispondere a Klopp. E spiegargli che il Camp Nou è quello che Barcellona pensa che sia. Il tempio di D10S.