Benzema porta in vantaggio il Real: 1-0 sull'Ajax dopo un'ora di gioco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Karim Benzema buca l'Ajax, Real Madrid in vantaggio ad Amsterdam sui ragazzi di Erik ten Hag. L'1-0 delle merengues arriva dopo una bella azione costruita da Vinicius, che serve a Benzema un rigore in movimento per uno come lui. Destro violento a incrociare, Onana non può fare nulla: il Real, dopo la paura per il gol subito (e annullato dal VAR) nel primo tempo, va sull'1-0 contro l'Ajax.