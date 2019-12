© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il caso Valbuena-Benzema continua. La Corte di Cassazione francese ha infatti respinto il ricorso dell'attaccante del Real Madrid, che sperava di chiudere la vicenda in cui è accusato di aver partecipato a un tentativo di ricatto nei confronti del suo compagno di nazionale per un sextape. Ora il giudizio proseguirà davanti al tribunale di Versailles. Via Twitter, Benzema ha commentato: "La pagliacciata continua! Vai in un tribunale dopo esserci già stato".