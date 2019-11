Dimitar Berbatov si è espresso sulla vicenda Gareth Bale. L'asso gallese, ieri sera dopo il successo contro l'Ungheria che ha sancito la qualificazione della sua Nazionale a Euro 2020, ha esposto la bandiera del suo Paese con la scritta: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". Il bulgaro, che di Bale è stato compagno di squadra al Tottenham, ne ha condannato l'atteggiamento: "È stato stupido a festeggiare con quella bandiera. Ci sono ovviamente tensioni fra Bale e Real Madrid. È chiaro che sia gallese e che metta davanti il suo Paese, ma non credo che fosse necessario festeggiare con quella bandiera. So che è una persona che scherza ma quella era una polemica non richiesta". E ancora: "Immagino fosse una sua scelta per mostrare qualcosa, ma credo che quel gesto sia stato un po' stupido". Infine, Berbatov pone una domanda a Bale: "È un fuoriclasse ed è vero che in Spagna non è stato trattato nel migliore dei modi. Ma se è così, perché continua a giocare lì? Se sei sufficientemente bravo e vuoi solo giocare a calcio, qualsiasi squadra vorrebbe prenderti".

