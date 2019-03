Berbatov: "Mou al Real? Metterebbe le cose a posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'eliminazione dalla Champions, il tecnico del Real Madrid Solari continua ad essere a rischio. E Mourinho è uno dei nomi caldi per la sua successione. "Mi piaceva molto vedere Mou a Madrid, in prima linea", ha detto Berbatov, ex attaccante di United e Tottenham. "Se dovesse approdare a Madrid metterebbe le cose a posto. E' un tecnico che sa come vincere e questa l'unica cosa a cui deve pensare il Real: vincere".