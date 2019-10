Berbatov sui cori in Bulgaria-Inghilterra: "Via i razzisti dagli stadi"

Dopo Hristo Stoichkov anche un altro grande ex del calcio bulgaro come Dimitar Berbatov ha preso posizione contro quei tifosi rei di aver fatto cori razzisti nel corso di Bulgaria-Inghilterra: “Le mele marce esistono ovunque, contro l’Inghilterra c’erano persone in tribuna venite solo per provocare, a tali tifosi non dovrebbe essere permesso di assistere alle gare di calcio, dovrebbero ricevere il divieto permanente a partecipare a eventi sportivi. Spero che il governo faccia il suo dovere e li eliminerà dagli stadi per sempre, sono una vergogna per tutta la Bulgaria che in questi giorni viene accostata solo al razzismo e non è giusto. - conclude Berbatov come riportano i media bulgari – Mi vergogno di queste persone, il razzismo è un problema che tocca anche l’Inghilterra o l’Italia, che riguarda tutto il mondo e per questo bisogna combattere tutti assieme i razzisti e il razzismo”.