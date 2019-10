Bernardo Silva sotto accusa FA per il post su Mendy: "Regole violate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FA ha accusato Bernardo Silva si aver violato le regole di buona condotta in relazione al post su Twitter dello scorso 22 settembre, ritenuto insultante e/o improprio. Si legge nel comunicato ufficiale che: "Il comportamento di Silva costituisca una "violazione aggravata" delle regole della Football Assiociation in quanto includeva riferimenti a razza, colore e/o origine etnica. Il portoghese ha tempo fino al 9 ottobre per dare la sua versione dei fatti".

Ricordiamo che il portoghese aveva simpaticamente accostato il compagno di squadra, ma soprattutto amico, Benjamin Mendy, a "Conguitos", volto di una marca di cioccolato che non è altro che un omino nero, stereotipo dell'uomo africano primitivo. La natura affettuosa dello scherzo non è stata capita da tutti, tanto da scatenare dure reazioni al punto da costringere Bernardo Silva a rimuovere il post, scrivendone poi un altro si rammaricava dell'impossibilità di scherzare con gli amici.