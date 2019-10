© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Bernat, terzino del Paris Saint-Germain, ha parlato a Marca. Il giocatore racconta le difficoltà avute al Bayern Monaco e il rilancio in Francia, che gli ha permesso di tornare a vestire la maglia della nazionale spagnola. Lo scorso maggio contro Malta ha rotto un tabù di tre anni e mezzo: "Al Bayern giocavo poco, ho avuto alcuni infortuni. Logico poi non essere chiamati perché in Spagna il livello è molto alto. A Parigi ho trovato il mio posto, sono felice sotto tutti i punti di vista.