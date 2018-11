Besiktas, ag. Karius: "Non torna a Liverpool, è in prestito biennale"

© foto di Imago/Image Sport

Florian Goll, agente del portiere tedesco Loris Karius, ha smentito che il suo assistito lascerà il Besiktas per tornare al Liverpool. "Sono voci completamente senza senso. Non immagino da dove possano arrivare. La notizia è completamente falsa. Loris è in prestito biennale al Besiktas, questa è la situazione. Il club non ha intenzione di risolvere prematuramente il contratto", le parole del procuratore attraverso il microfono di Sky Sports UK.