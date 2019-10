Besiktas, Avci: "Gli infortuni ci hanno condizionato in Europa League"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Abdullah Avci, allenatore del Besiktas, ha parlato in conferenza stampan in vista della sfida europea contro lo Sporting Braga: "Abbiamo iniziato male la nostra esperienza in Europa League per i tanti infortuni che avevano colpito la rosa e domani affronteremo un altro avversario molto tosto. Dato che giochiamo sempre per portare a casa la vittoria però, anche nella gara di domani senza dubbio daremo il massimo per portare a casa il risultato e restare in corsa in Europa".