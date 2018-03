Besiktas, contatti avviati con l'agente di Brahimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yacine Brahimi (28) ha un contratto col Porto valido fino al giugno 2019, per questo il Basiktas ha iniziato a muovere i primi passi per arrivare a mettere le mani sul cartellino dell'ex Granada. L'agente dell'esterno offensivo franco-algerino, scrive Record, ha già avuto i primi contatti col club turco. In estate, dunque, non è da escludere il trasferimento del calciatore a Istanbul.