Besiktas, Guti rescinde e si prepara a tornare in Spagna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José María Gutierrez 'Guti' rinuncia all'ultimo anno di contratto con il Besiktas e rescinde con il club turco. Dopo aver vissuto una stagione molto difficile da secondo allenatore, che gli è servita ad ottenere il patentino da allenatore professionista, l'ex Real Madrid è adesso libero e rinuncerà a far causa alla società per gli stipendi non ancora versati. Per lui, riporta Marca, potrebbe esserci un futuro in Liga.