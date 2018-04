Besiktas, il club boicotterà il recupero dalla sfida col Fenerbahce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dai media turchi, il Besiktas avrebbe deciso di non presentarsi nel recupero della sfida contro il Fenerbahce interrotta per l'aggressione nei confronti del tecnico dei bianconeri Senol Günes. I vertici del club avrebbero espresso insoddisfazione per la decisione della federazione di continuare l'incontro dal momento in cui la partita è stata interrotta. Se il boicottaggio dovesse essere confermato, il Fenerbahce sarà finalista a tavolino della Coppa nazionale.