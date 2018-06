Besiktas, multa di 36.000 euro per colpa di un... gatto

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili...

Juventus, ancora ampia la distanza con lo United per Darmian

Srna: l'esperienza al servizio di Maran. Altra scommessa per Giulini

Cagliari, Carli su Srna: "In 3-4 giorni chiariremo la situazione"

Samp, fatta per Colley: al Genk 7 milioni e mezzo più 2 di bonus

Fiorentina, concorrenza al Torino per Vargas del Velez

TOP NEWS Ore 17 - Barça, follie per Koulibaly. Bor. Dortmund su Torreira

Empoli, piace Borriello per l'attacco ma l'ingaggio è fuori portata

SPAL, possibile investimento da 6 milioni per Fares e Viviani

Samp, Romei: "Pausa di riflessione per Pecini. Pradé? Rapporti ottimi"

Russia -7, gli uomini mercato: Jahanbakhsh, il bomber che non ti aspetti

Piatek e i gol per il Genoa: lo scorso anno 21 reti nel campionato polacco

Napoli, contatti avviati con l'Inter per Handanovic

Ledesma: "Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia"

Roma, conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale

34.000 euro di multa per colpa di un gatto. Questa la multa che la UEFA ha inflitto al Besiktas a causa dell'invasione di campo di un gatto durante gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco lo scorso marzo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy