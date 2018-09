Besiktas, Negredo verso gli Emirati Arabi: super offerta dell'Al-Nasr

Alvaro Negredo verso gli Emirati Arabi. Come riporta As, l'attaccante del Besiktas ha ricevuto infatti un'offerta da ben sette milioni di euro a stagione dall'Al-Nasr. Il classe '85, che ha già segnato tre reti in cinque presenze in quest'avvio di stagione, si è preso qualche giorno per riflettere.