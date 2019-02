© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ricardo Quaresma non andrà al Toronto FC. Il giocatore in forza al Besiktas, era stato accostato con forza al club che milita in MLS, ma la sua richiesta di ingaggio da 3 milioni di dollari a stagione, non è in linea con la politica salariale del club che dunque non è interessata al suo acquisto, soprattutto a queste condizioni. A riportarlo è ESPN.