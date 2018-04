Besiktas, per Talisca servono 21 milioni. Ma sullo sfondo c'è il Man United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anderson Talisca, attaccante del Besiktas in prestito dal Benfica, è un esterno d'attacco che fa gola a tutti in Europa. I turchi possono riscattarlo per 21 milioni di euro e il club portoghese aspetta un'offerta ufficiale. Ma tutto dipenderà dal Manchester United, con cui il Benfica ha un accordo per il trasferimento del giocatore a 40 milioni di euro. Lo riporta A Bola.