Le papere in finale di Champions League hanno lasciato un segno indelebile in Loris Karius. Il portiere tedesco, lasciato il Liverpool in estate, non ha trovato la serenità nemmeno al Besiktas. Nell'ultimo turno di campionato l'estremo difensore è stato protagonista ancora una volta in negativo e solamente un gol allo scadere di Kagawa ha permesso ai suoi di vincere ugualmente. Il tecnico Senol Gunes ha dichiarato in merito: "C'è qualcosa che non va in lui, anche a livello motivazionale. È così sin dall'inizio, non si è mai sentito realmente parte della squadra. È qualcosa che non siamo riusciti a risolvere e mi sento in parte in colpa". 25 anni, Karius ha fin qui giocato 26 partite col Besiktas, incassando 37 reti.