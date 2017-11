Besiktas, Tosun: "Contento che sia sfumato il passaggio al Crystal Palace"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Besiktas Cenk Tosun ha parlato ai microfoni di Croydon Advertiser del passaggio sfumato al Crystal Palace in estate: "Sul mio trasferimento al Crystal Palace posso dire che sono molto contento che sia fallito. Sono contento di essere rimasto qui e del momento che stiamo attraversando in campionato e in Champions League".