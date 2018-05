Betis, è fatta per Sergio Canales. Firmerà un quadriennale

© foto di J.M.Colomo

Il futuro di Sergio Canales, esterno della Real Sociedad accostato in passato a Sampdoria e soprattutto Benevento, sarà al Betis Siviglia. A riportarlo è Radio MARCA che spiega come l'ex Real Madrid abbia già sostenuto le visite mediche accordandosi con gli andalusi per un quadriennale.