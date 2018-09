Betis, Bartra: "Setien come Guardiola, hanno un gioco simile"

© foto di Newspix/Image Sport

Marc Bartra, difensore del Real Betis, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di El Pais: "Veniamo da una grande stagione e non vediamo l'ora di ripeterci. Con Quique Setien sto vivendo lo stesso gioco che c'era con Guardiola, è molto simile. I tifosi sono strepitosi, mi danno tanto affetto. Qando sono stato in Germania ho vissuto un buon periodo, ma volevo tornare in Spagna e ce l'ho fatta".