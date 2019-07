Betis, Boudebouz fuori dal progetto. Piace all'Amiens, ma cerca altro

Sembra abbastanza evidente che il trequartista Ryan Boudebouz (29 anni), scrive L'Equipe, non rientri nei piani del nuovo allenatore del Real Betis, Rubi. Tra le offerte ricevute nell'ultimo periodo dal calciatore, nessuna delle quali sembrerebbe però averlo particolarmente entusiasmato, c'è anche quella del piccolo Amiens in Ligue 1, destinazione che però non sembra essere di suo gradimento. Il giocatore, da quanto si apprende, cerca stimoli maggiori sia a livello tecnico che economico.