Betis, Boudebouz sarà ceduto. Anche Sanabria sulla lista dei partenti

© foto di J.M.Colomo

Ryad Boudebouz potrebbe lasciare presto il Betis Siviglia. Arrivato nel giugno 2017 dal Montpellier, l'algerino ha segnato 7 reti in 27 partite nella scorsa stagione, mentre quest'anno ha giocato solo 7 match ed è ancora a secco. Secondo AS, proprio lo scarso utilizzo starebbe convincendo il giocatore a lasciare la squadra di Quique Setien: in Francia ci sono diversi club interessati, ma il futuro potrebbe essere in Qatar o Arabia Saudita. Anche Sanabria e Sergio Leon sono sul piede di partenza.