© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sergio Canales, centrocampista del Real Betis, ha dovuto lasciare il Real Madrid per confermarsi a grandi livelli. Ora è tornato ai suoi livelli, in Andalusia, ma non ha rimpianti per quello che è stato nella capitale: "Non mi pento. Sono arrivato giovane ed è stato per me un master avanzatissimo. Ho appreso tanto dai migliori calciatori al mondo. Sicuramente mi ha aiutato, è parte del giocatore che sono. Non tutti possono dire di aver giocato nel Real Madrid. Mourinho? Da lui ho imparato tante cose. Quando fui acquistato dal Real Madrid, l'idea iniziale era quella di andare in prestito al Racing, già lo sapevo. Ma dopo il pre-campionato, Mou decise di scommettere su di me, ero giovanissimo".